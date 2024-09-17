Portekiz'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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Portekiz'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 40 Yaralı

Portekiz\'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 40 Yaralı

Portekiz'in Aveiro bölgesinde çıkan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yangınlarla mücadele sürerken, AB yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

17.09.2024 21:17  Güncelleme: 21:35
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Portekiz'de çıkan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Alevlerle mücadele sürüyor.

Portekiz'in Aveiro bölgesinde 3 farklı noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Sivil Koruma Kurumuna göre alevler şu ana kadar 10 bin hektarlık (24 bin 700 dönüm) alanı küle çevirdi. Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes yaptığı açıklamada, 3 itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalması sonucu, 2 kadın ile 1 erkeğin Viseu bölgesinin kuzeyindeki Nelas yakınlarında alevlerle mücadele ettiği sırada, Albergaria-a-Velha belediyesinde ise bir ormancılık kurumunda çalışan 28 yaşındaki bir Brezilyalının alevler arasında kalarak karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini ifade etti. Hafta sonundan bu yana devam eden ve dün şiddetini artıran yangınlarda 33'ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi de yaralandı. 3 bin 700'den fazla itfaiyeci, binden araç ve yaklaşık 20 uçakla alevlere müdahale ediliyor.

AB'den söndürme çalışmalarına destek

Portekiz makamları, 8 ilave yangın söndürme uçağı almak için Avrupa Birliği'nin sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdi. Dün İspanya'dan gönderilen 2 Canadair uçağının ardından Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından gönderilecek uçakların da ülkeye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro dün akşam yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün çok zor zamanlar geçireceğiz" uyarısında bulunmuştu. Montenegro, yangın nedeniyle bugünkü tüm görüşmelerini iptal etmişti. - LİZBON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Portekiz'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika

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