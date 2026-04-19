Posof'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

19.04.2026 15:03
Posof'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, Davut A. gözaltına alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Posof ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Davut A, Serkan B. ve Mustafa Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. ile Mustafa Ş. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan B. ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Davut A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kavga, Suç, Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
