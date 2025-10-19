Pozantı'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
Pozantı'da Feci Kaza: 2 Ölü

Pozantı\'da Feci Kaza: 2 Ölü
19.10.2025 21:05
Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yolunda meydana gelen kazada, otomobil uçuruma yuvarlandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi ile Çamlıbel Mahallesi arasındaki Çetinlik mevkiindeki orman yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Orman içerisinde odun kesen vatandaşların kazayı görüp yetkililere haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü O.A ve eşi E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yapan karı kocanın Pozantı ilçesinde ikamet ettiği ve Aladağ ilçesinin Sivişli köyünden geldikleri öğrenildi. Cumhuriyet savcının incelemesinden sonra çiftin cenazeleri Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Pozantı'da Feci Kaza: 2 Ölü

SON DAKİKA: Pozantı'da Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
