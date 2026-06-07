Pozantı\'da hayvan çiftliğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Kurtuluş Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde çıktı. Çiftlik sahipleri tarafından yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Pozantı orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları davam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA