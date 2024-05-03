Princeton Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Açlık Grevine Başladı - Son Dakika
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Princeton Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Öğrenciler Açlık Grevine Başladı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi'nde Filistin yanlısı gösterilere destek veren öğrenciler, açlık grevi başlattı. Öğrenciler, talepleri karşılanana kadar su hariç her türlü yiyecek ve içecekten uzak duracaklarını bildirdi.

03.05.2024 20:44  Güncelleme: 20:45
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi'nde Filistin yanlısı gösterilere destek veren öğrenciler, açlık grevi başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde tepki çekmeye devam ediyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterileri farklı bir aşamaya geçti. Öğrenciler yayımladıkları bildiriyle açlık grevi başlattıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Katılımcılar, taleplerimiz karşılanana kadar su hariç her türlü yiyecek ve içecekten uzak duracaklar. Bedenlerimizi Filistin'in özgürleşmesine adıyoruz. Princeton, şimdi bizi duy! Bir yere gitmiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA

New Jersey, Filistin, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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