Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı
15.10.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

ESKİ ŞİŞECAM YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKKINDA KARAR

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Kırman, istanbul, Politika, Ekonomi, Şişecam, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Borsa, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Osimhen Tek başına tarih yazdı Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı

23:04
Domenico Tedesco Barcelona’dan Christensen’i istiyor
Domenico Tedesco Barcelona'dan Christensen'i istiyor
22:05
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi Kazandığı ikramiye inanılmaz
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz
21:52
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
21:47
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze’ye dönebilir
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir
21:17
Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
21:00
En yakınındaki isim konuştu İşte Fatih Ürek’in son durumu
En yakınındaki isim konuştu! İşte Fatih Ürek'in son durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 23:26:04. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.