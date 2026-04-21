Provokatif Paylaşım Yapan Öğrenci Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, mesajlaşma grubu üzerinde asılsız ve provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen lise öğrencisi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulundu. İddialar üzerine harekete geçen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili lise öğrencisi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM
