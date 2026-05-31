PSG'nin Zaferi İsyana Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PSG'nin Zaferi İsyana Dönüştü

31.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Fransa'da polisle taraftarlar arasında çatışma çıktı.

Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) Arsenal'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının ardından birçok kentte polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşanırken, 7 polis yaralandı, 416 kişi gözaltına alındı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da dün akişam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Fransız ekip Paris Saint-Germain (PSG) kazandı. Fransız ekibin, finalde Arsenal'i mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Paris'teki Şanzelize Caddesi binlerce taraftarla doldu. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte başlayan kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken, taraftarlar ile polis arasında çatışma çıktı. Çok sayıda polis ve taraftarın yaralandığı olaylar sırasında bazı gruplar güvenlik güçlerine havai fişek ve meşale fırlattı, araçları ateşe verdi ve çok sayıda mağaza ile iş yerinin camlarını kırdı. Kentin çeşitli noktalarında araçlar hedef alınırken, araç içindeki kişilere saldırılar gerçekleşti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olaylarda 7 polisin yaralandığını belirterek, 280'i Paris'te olmak üzere toplamda 416 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, olaylar sırasında 6 araç, 2 iş yeri ve bir otobüs durağının hasar gördüğünü açıkladı. Otobüs, tren ve demiryolu hatlarında seferler geçici olarak durduruldu ya da yavaşlatıldı.

PSG oyuncularının bugün Paris'te zafer geçidi yapması, Eyfel Kulesi yakınındaki Champ-de-Mars'ta taraftarlarla buluşması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmesi planlanıyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Fransa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PSG'nin Zaferi İsyana Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:54:35. #7.13#
SON DAKİKA: PSG'nin Zaferi İsyana Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.