Psikolojik sorunları olan anne, oğlunu boğarak öldürdü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gören anne Muhterem İşbilir (33), 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı uyurken yastıkla boğdu.

Olay, Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhterem İşbilir, tek çocuğu olan oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı, dün uyuduğu sırada saat 11.00 sıralarında yastıkla boğdu. Aynı mahallede oturan Muhterem İşbilir'in annesi dün saat 19.00 sıralarında kızını ziyarete gitti. Kızının, torununu öldürdüğünü gören kadın durumu polise bildirdi. İşbilir, eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi de inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde oğlunu yastıkla boğduğunu itiraf eden İşbilir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Muhterem İşbilir, cezaevine gönderildi. Gebze Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Mustafa Hasan Yılmaz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek İstanbul'da toprağa verildi.