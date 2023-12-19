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Puslu hava İstanbul'u sardı: Adeta tabloya dönüşen kent böyle görüntülendi - Son Dakika
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Puslu hava İstanbul'u sardı: Adeta tabloya dönüşen kent böyle görüntülendi

İstanbul'da etkili olan puslu hava, şehrin görüntüsünü değiştirdi. Pus ve sis tabakasıyla birleşen gökdelenler, İstanbul'un siluetini adeta bir tabloya dönüştürdü. Havadan çekilen görüntülerde yüksek binaların pus nedeniyle kaybolduğu görüldü.

Puslu hava İstanbul\'u sardı: Adeta tabloya dönüşen kent böyle görüntülendi
19.12.2023 - 16:40,
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Puslu hava İstanbul'u sardı: Adeta tabloya dönüşen kent böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan puslu hava şehrin görüntüsünü değiştirdi. Gündoğumu ile birlikte ortaya çıkan pus, Levent'te gökdelenlerin silüet şeklinde gözükmesine neden oldu.

İstanbul genelinde hakim olan yoğun pus nedeniyle şehir, silüet gibi göründü. Puslu hava, gökdelenlerin çevresini saran sis tabakasıyla birleşince kent manzarası bir tabloya dönüştü. Havadan kaydedilen görüntülerde yüksek binaların pus nedeniyle gözden kaybolduğu görüldü. İstanbul'un siluetini etkileyici bir şekilde değiştiren hava olayı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Puslu hava İstanbul'u sardı: Adeta tabloya dönüşen kent böyle görüntülendi - Son Dakika


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