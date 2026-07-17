Putin'i Eleştiren Fenomen Gözaltına Alındı

Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna savaşını eleştiren sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo gözaltına alındı.

Rus sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlerde, Rus sosyal medya fenomeninin ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı kaydedildi.

Daha önce de Kremlin yanlısı olduğu kaydedilen Remeslo, Mart ayında sosyal medya hesabından "Neden artık Putin'i desteklemiyorum" başlıklı 5 maddelik manifesto yayınlamıştı. - MOSKOVA