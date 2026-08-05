Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangınına, 20 araç ve 55 personelle müdahale ediliyor.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Pütürge ilçesi Yediyol Mahallesi'nde arazi yangını çıktı. İhbarın ardından Valilik koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başladı. Yangın bölgesinde AFAD'a ait 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel ile Jandarma'ya ait 2 araç ve 10 personel olmak üzere toplam 20 araç ve 55 personel görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi aralıksız sürerken, gelişmelerin Valilik koordinesinde yakından takip edildiği bildirildi.