Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor

Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesi Yediyol Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına ekipler müdahale ediyor. AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma'ya ait toplam 20 araç ve 55 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangınına, 20 araç ve 55 personelle müdahale ediliyor.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Pütürge ilçesi Yediyol Mahallesi'nde arazi yangını çıktı. İhbarın ardından Valilik koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başladı. Yangın bölgesinde AFAD'a ait 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel ile Jandarma'ya ait 2 araç ve 10 personel olmak üzere toplam 20 araç ve 55 personel görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi aralıksız sürerken, gelişmelerin Valilik koordinesinde yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Acil Durum, Jandarma, 3. Sayfa, Pütürge, Malatya, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:31:42. #7.13#
SON DAKİKA: Pütürge’deki arazi yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.