Kayalıklardan düşen yaşlı kadın kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde keçilerini otlattığı sırada kayalıklardan düşerek mahsur kalan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Yaylacık Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, keçilerini yaydığı alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 80 yaşındaki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
