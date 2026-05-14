Kayalıklardan düşen yaşlı kadın kurtarıldı

14.05.2026 16:00  Güncelleme: 16:01
Malatya'nın Pütürge ilçesinde keçilerini otlatırken kayalıklardan düşerek mahsur kalan 80 yaşındaki kadın, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Yaylacık Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, keçilerini yaydığı alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 80 yaşındaki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

