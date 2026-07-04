Malatya Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika
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Malatya Pütürge'de Orman Yangını

Malatya Pütürge\'de Orman Yangını
04.07.2026 14:21
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Malatya Pütürge'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Olay öğle saatlerinde Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika

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