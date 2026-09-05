Qantas uçağına kuş çarptı, motor alev aldı ve acil iniş yapıldı
Yeni Zelanda'nın Queenstown kentinden Avustralya'nın Sydney kentine giden Qantas Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak, kuş çarpması sonucu sol motorunun alev alması üzerine Christchurch Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yaklaşık 160 yolcusu bulunan uçakta yaralanan olmazken, motor bölümünden çıkan alevler amatör kameralarca görüntülendi.
Yeni Zelanda'dan havalanan bir yolcu uçağı, kuş çarpması sonucu motorundan alev yükselmesi üzerine başka bir havalimanına iniş yaptı.
Yeni Zelanda'nın Queenstown kasabasından Avustralya'nın Sydney kentine gitmek üzere havalanan Qantas Havayollarında ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kuş çarptı. Yaklaşık 160 yolcusu bulunan uçağın sol motoru alev aldı. Uçak, Christchurch Havalimanı'na iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçağın motor bölümünden alev çıktığı anlar amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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