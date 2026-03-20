Ramazan Bayramı'nda Göç Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda Göç Denetimleri Sürüyor

Ramazan Bayramı\'nda Göç Denetimleri Sürüyor
20.03.2026 15:20
Göç İdaresi, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde düzensiz göçe karşı denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız denetim yapıyor. Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla kolluk birimleriyle koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerin sürdürüldüğü açıklandı. Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra, şok uygulamalar ile yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

81 ilde mobil göç noktası araçları görev başında

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapıyla personelin bayram süresince de tam kapasiteyle sahada görev yaptığının altı çizilirken, bu doğrultuda 81 ilde faaliyet gösteren 375 Mobil Göç Noktası aracı ve toplam 2 bin 254 personel ile denetimlerin sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan Bayramı'nda Göç Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Göç Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
