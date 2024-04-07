Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk

Ramazan Bayramı\'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Yoğunluk

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

07.04.2024 00:19  Güncelleme: 00:22
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Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk - Son Dakika
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