Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu

Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şoför ve yolculara emniyet tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförlere emniyet kemeri takmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Polis, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

07.04.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şoför ve yolculara uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförlere emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları gerektiği yönünde bilgilendirme yaptı. Polis yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Adana, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep'te 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
    11:17 Gaziantep'te 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılan S.K. isimli şüpheliyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor
    11:16 Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor

    Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

  • Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi
    11:16 Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
    11:16 Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

    Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan kişileri de yakaladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

  • Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı
    11:15 Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

    Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.

  • Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi
    11:15 Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.

  • Eskişehir'de 82 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem
    11:08 Eskişehir'de 82 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

  • Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı Tatili Tedbirlerini Açıkladı
    11:04 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı Tatili Tedbirlerini Açıkladı

    Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.

  • Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı
    10:58 Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı

    Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement