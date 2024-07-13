Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı - Son Dakika
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Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı

Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da düzenlenen etkinlik infiale yol açtı. Çakal isimli bir rapçi, okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Etkinliğin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrası Bursa Valiliği harekete geçti. Okul bahçesindeki etkinlik için eğitim müfettişleri görevlendirildi.

13.07.2024 01:11
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Bursa'da Çakal isimli rapçi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi. Mezun olduğu okulda çocuklara "eğlence" adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli rapçinin cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALİÇO null: bundan başka şarkı söyleyeni bulamamışlar mı da bu kılıksızı çağırmışlar , ben olsam okul yönetimini komple görevden alırım 16 2 Yanıtla
  • Kemsl: arkadaş aklım almıyor bazı şeylere ya,evvelden öğretmenlerin karşısında konuşamazdık... 15 0 Yanıtla

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