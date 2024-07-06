Rapor alamayınca motosiklet kaskı ile doktoru darp edip dizini kırdılar - Son Dakika
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Rapor alamayınca motosiklet kaskı ile doktoru darp edip dizini kırdılar

Trabzon'da bir hasta ve yakını, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde istedikleri raporu alamayınca doktoru motosiklet kaskı ile darbetti. Doktorun diz kapağı kırılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Trabzon Tabip Odası Başkanı ve İl Sağlık Müdürü olayı kınayarak sağlık hakkının sorgulanması gerektiğini belirtti.

06.07.2024 23:27
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Rapor alamayınca motosiklet kaskı ile doktoru darp edip dizini kırdılar

TRABZON - Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hasta ve yakını, doktordan istedikleri rapor alamayınca tartışma çıkarıp doktoru motosiklet kaskı ile darbetti. Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine dün gündüz saatlerinde başvuran bir hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde, hasta ve yakını, doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y., gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Doktor M.Y., hasta ve hasta yakını tarafından darbedilirken, hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, "Hastaları hekimler ile karşı karşıya getiren uygunsuz taleplerin hep karşısında olmaya devam edeceğiz. Hekimlere saldıranların sağlık hakkının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da doktora yapılan saldırıyı kınayarak yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi.

Öte yandan diz kapağı kırılan doktor M.Y.'nin diz kapağından ameliyat olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rapor alamayınca motosiklet kaskı ile doktoru darp edip dizini kırdılar - Son Dakika

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