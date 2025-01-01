Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi - Son Dakika
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Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi

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ABD'nin New York şehrinde bir kişi, yolcuyu metro gelirken raylara itti. Metronun altında kalan yolcu hayatını kaybetti.

01.01.2025 18:49
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New York'ta, metro gelirken raylara itilen bir yolcu feci şekilde can verdi.

NEW YORK METROSUNDA BİR VAHŞET DAHA

ABD'nin New York şehrindeki metrolarda kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir kadın yolcunun yakılarak öldürülmesinin ardından başka bir vahşet daha yaşandı.

METRO GELİRKEN RAYLARA İTTİ

Bir şahıs, istasyonda bekleyen yolcuyu metro gelirken arkasından yaklaşıp raylara itti. Düşen yolcu hızla gelen metronun altında kalarak can verdi. Saldırgan yolcu ise olayın ardından kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Derviş:
    bunun cezası belli elektirikli idam acı çekerek gözler yerinden çıkarak ayağına düşer 152 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Nasıl bir canisin sen ya 107 5 Yanıtla
  • Osman Şahintürk:
    demek ki yolcuların inip bindiği bölüme otomatik kapı yapılmalı metro durağa gelip durunca kapılar öyle açılmalı bir daha böyle birşey yaşanmaması için 100 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kesin bişey yapmıştır kimse kimseyi öldürmez 2 64 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    çok ayıp etmiş 2 44 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    New yorkda polis falan yokmu aq ne s2m bi ülke lan amerika 14 1 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Biden Amerika'nın sonunu getirdi Dünyanın en tehlikeli manyaklarini ülkeye elini kolunu sallaya sallaya içeri aldı 12 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bakalım bunu da daeş e bağlayacaklar mı 5 1 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hapishanede bunları kocaları bekliyor 1 0 Yanıtla
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