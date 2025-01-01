Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi

New York'ta, metro gelirken raylara itilen bir yolcu feci şekilde can verdi.
ABD'nin New York şehrindeki metrolarda kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir kadın yolcunun yakılarak öldürülmesinin ardından başka bir vahşet daha yaşandı.
Bir şahıs, istasyonda bekleyen yolcuyu metro gelirken arkasından yaklaşıp raylara itti. Düşen yolcu hızla gelen metronun altında kalarak can verdi. Saldırgan yolcu ise olayın ardından kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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