Raylarda selfie çekmeye çalışan turiste tren çarptı

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Tayvan'da 55 yaşındaki turist, mükemmel selfie çekme hevesiyle hayatını tehlikeye attı. Tren raylarının yanında fotoğraf çekmeye çalışan kadına tren çarptı. Olayın şoke eden görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

14 Aralık'ta Chiayi-Alishan seferini yapan trenin makinisti, Liu Nu isimli turisti fark edince korna çalarak uyarı yaptı. Ancak kadın, en iyi açıyı yakalamaya çalışırken arkasından yaklaşan treni fark etmedi. Raylara fazla yaklaşan turiste trenin keskin köşesi çarparak yere savurdu.

Çevredeki turistlerin çığlıkları arasında yere düşen Liu, bir süre hareketsiz kaldı. Yardımına koşan diğer turistlerin müdahalesiyle hareket etmeye başlayan kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sol ayağının kırıldığı belirlendi.

Kaza nedeniyle acil duruş yapan tren seferinde bir saatlik gecikme yaşandı. Toplam 62 yolcu olaydan etkilendi. Dream International Travel Agency adlı seyahat acentesinin organize ettiği tura katılan grubun, fotoğraf çekmek için raylara yaklaştığı öğrenildi.