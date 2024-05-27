Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 Mısır askeri hayatını kaybetti

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Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ve İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada 1 Mısır askeri hayatını kaybetti.

İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nda çatışma çıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndaki çatışma doğrulanarak, Mısır ile temas halinde olunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma meydana geldi, olay soruşturma altında, Mısır tarafıyla diyalog sürüyor" denildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, İsrail tarafında ise can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Haberlerde, ayrıca çatışmanın Mısır askerleri tarafından başlatıldığı iddia edildi.

Mısır tarafından çıkan çatışmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - REFAH