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Elazığ'da refüje çarpan araç karşı şeride uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu. - Son Dakika
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Elazığ'da refüje çarpan araç karşı şeride uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da refüje çarpan araç karşı şeride uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu.
19.12.2023 - 20:15,
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Refüje çarpıp karşı şeride uçan arabadan yara almadan kurtuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ADB 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile refüje çarpıp karşı şeride uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da refüje çarpan araç karşı şeride uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu. - Son Dakika


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