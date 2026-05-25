Tokat'ta minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta minibüs devrildi: 4 yaralı

Tokat\'ta minibüs devrildi: 4 yaralı
25.05.2026 18:32  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Esenyurt Belediyesi'ne ait minibüsün devrilerek itfaiye aracıyla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Esenyurt Belediyesi'ne ait minibüsün devrilerek itfaiye aracıyla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı yolu Karataş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü, Ordu ilinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen S.Ş. idaresindeki Baydarlı Belediyesi'ne ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı. Meydana gelen kazada E.B., S.E.B., Ü.D. ve B.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:38:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.