Resmi Araç Kaldırıma Park Etti

Bilecik'te kaldırıma park eden resmi araç sürücüsü yayaların tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Şadırvan mevkiinde bir işyerinin önündeki kaldırıma 11 AE 602 plakalı resmi araç sürücüsü park etti. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen 11 AE 602 plakalı araç sürücüsünün bu sorumsuzluğunu yayalar tepkiyle karşılarken, sürücülerin kaldırımlara araç park etmemelerini istediler.