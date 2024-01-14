Restorandaki kavga kamerada: Sopalarla birbirlerine girdiler

Restorandaki ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalarla birbirlerine girdiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde restoranda çıkan kavga anı kameraya yansıdı. Görüntüde şahısların sopalarla kavga ettiği anlar yer aldı.

Olay, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada darp edilerek yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntüde şahısların müşterilerin içinde kavga ettiği, birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar yer aldı.