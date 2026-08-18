Reyhanlı'da Aranan Şahıs Yakalandı
Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl 2 ay cezası olan İ.C. Reyhanlı'da tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C., Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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