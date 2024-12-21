Reyhanlı\'da Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Tarafından Yakalandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilenen kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde kucağındaki bebekle dilencilik yapan bir kadın ve farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Kucağındaki bebekle dilenen şahsın üzerinde yapılan aramada 700 TL ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıslara hakkında Kabahatler Kanunu'nca işlem yapıldı. - HATAY