Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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