Reyhanlı'da Market Yangını Kontrol Altında
Hatay Reyhanlı'da markette çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında iş yeri zarar gördü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Reyhanlı'da Market Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?