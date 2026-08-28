Reyhanlı'da Market Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Reyhanlı'da Market Yangını Kontrol Altında

Reyhanlı\'da Market Yangını Kontrol Altında
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Hatay Reyhanlı'da markette çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında iş yeri zarar gördü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Reyhanlı, İtfaiye, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı'da Market Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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