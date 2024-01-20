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Reyhanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Reyhanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hurdaya dönen bir araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralılar kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Reyhanlı\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
20.01.2024 - 18:24,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde kesişimin de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen 31 B 1226 plakalı TOFAŞ'tan yaralı vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Reyhanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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