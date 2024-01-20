Reyhanlı\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde kesişimin de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen 31 B 1226 plakalı TOFAŞ'tan yaralı vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY