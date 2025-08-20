Reyhanlı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 kg Esrar Ele Geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda motosikletle uyuşturucu taşıyan şahsın üzerinden 6 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Reyhanlı'da durdurulan motosiklette arama yapıldı. Y.T. ve M.Z.'nin yapılan üst aramasında ise 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY