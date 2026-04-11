Reyhanlı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde alevlere teslim olan evde çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan müstakil evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
