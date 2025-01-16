Rezidans inşaatında çivili sopalarla birbirlerine girdiler! 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Rezidans inşaatında çivili sopalarla birbirlerine girdiler! 1 ölü, 4 yaralı

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Maslak'ta yapımı devam eden bir rezidans inşaatında işten çıkarılan işçilerle çalışan işçiler alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada birbirlerine bıçak, çivili ve demir sopalarla saldırdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı olayda 11 kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 09:49
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında yapımı devam eden bir rezidans inşaatında dehşet anları yaşandı. İddiaya göre; bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi. İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.

BIÇAKLAR VE ÇİVİLİ DEMİR SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından beş yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer dört yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar'ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi. Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Rezidans inşaatında çivili sopalarla birbirlerine girdiler! 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Maslak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rezidans inşaatında çivili sopalarla birbirlerine girdiler! 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Baba:
    patron ringe çevirmiş olayı milleti zengin etmek için mi kavga etmisler 0 0 Yanıtla
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