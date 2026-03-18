Riyad'da Füze Saldırısı: 4 Yaralı
Riyad'da Füze Saldırısı: 4 Yaralı

18.03.2026 23:22
Riyad'a düzenlenen füze saldırısında 4 kişi yaralandı, saldırı kınandı ve maddi hasar raporlandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, başkent Riyad'a düzenlenen füze saldırısında imha edilen füzelerden düşen şarapnel parçaları sonucu 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırıda yaralıları olduğu bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, başkent Riyad'a düzenlenen füze saldırısında imha edilen füzelerden düşen şarapnel parçaları sonucu 4 kişinin yaralandığını açıklayarak, sınırlı maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralıların Asya kökenli olduğu ifade edildi.

Teşkilat, sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füzenin imha edildiğini bildirmişti. - RİYAD

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Riyad, Son Dakika

