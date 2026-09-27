Rize Çayeli'de sağa çekilmek istenen otomobile tır çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize Çayeli'de sağa çekilmek istenen otomobile tır çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Rize Çayeli\'de sağa çekilmek istenen otomobile tır çarptı, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
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Rize Çayeli'de arızalanıp duman çıkaran otomobilini sağa çekmek isteyen sürücünün aracına arkadan tır çarptı; kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde arızalanarak duman çıkaran otomobilini sağa çekmeye çalışan sürücünün aracına arkadan gelen tır çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli istikametine seyreden Ş.T. (33) idaresindeki 53 ADN 651 plakalı otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ş.T., aracı durdurarak içerisindeki eşi A.T. (30) ve kızı H.T.'yi (5) indirdi. Ailesini indirdikten sonra arızalanan otomobili yol kenarına yanaştırmak isteyen Ş.T.'nin aracına, arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AGE 898 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ş.T. ile aynı araçta bulunan C.K. (37) yaralandı. Kazaya tanık olan sürücünün eşi A.T. ise fenalık geçirdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ş.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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