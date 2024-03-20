Rize'de 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
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Rize'de 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Rize'de 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada Rize'de aralarında husumet bulunan 2 grup sokak ortasında silah ve bıçaklı kavgaya karıştı.

20.03.2024 21:29
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Rize'de 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

RİZE - Rize'de aralarında husumet bulunan 2 grup sokak ortasında silah ve bıçaklı kavgaya karıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Merkez'e bağlı Mermerdelen Mahallesinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. Kavga esnasında 2 tarafta silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kavga, Rize, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

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