Rize'de 43 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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Rize'de 43 Köy Yolu Kapandı

Rize'de kar nedeniyle 43 köy yolu kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı.

22.02.2025 16:46
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Rize'de 43 köy yol ulaşıma kapandı: Cenaze iş makinesi ile taşındı

RİZE - 43 köy ve mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı Rize'de hayatını kaybeden 88 yaşındaki kadının tabutu iş makinesinin kepçesiyle taşınarak cenaze nakil aracına yerleştirildi.

Rize'de günlerdir şehri etkisi altına alan kar yağışı, yaşam akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Ardeşen ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde 1'er köy yolu, Güneysu ve Hemşin ilçelerinde 33er köy yolu, İkizdere ilçesinde 10 köy yolu, Pazar ilçesinde ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplamda 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Rize'de sağlık ekiplerinin ulaşmadığı bölgelerde de ambulanslar ve sağlık hizmet araçları Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımı ile hastalara ulaşabiliyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde ise Başköy köyünde 88 yaşındaki Emine Sever hayatını kaybetti. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu nedeniyle cenaze nakil aracı köye ulaşmakta güçlük çekti. Rize İl Özel İdaresi'nin Pazar ilçe şantiyesine ait ekipler tarafından kardan kapalı köy yolu açılarak eve ulaşıldı. Sever'in tabutu ilk etapta iş makinesinin kepçe kısmına konularak belirli bir mesafe taşındı. Sonrasından kepçeden alınan tabut cenaze nakil aracına yerleştirildi.

Kaynak: İHA

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