Rize'de Çay Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Çay Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Rize\'de Çay Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay topladığı sırada teleferikte bulunan elektrik akımına kapılan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda, çay hasadı yaparken elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

21.07.2024 19:02
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Rize'nin Güneysu ilçesinde çay topladığı esnada teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferikle topladığı çayları yola çıkarırken çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İHA

Güneysu, Rize, Çay, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Çay Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Çay Toplarken Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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