Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

Rize\'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay toplarken teleferikte bulunan elektrik akımına kapılan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayda, çay hasadı yaparken elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

21.07.2024 20:18
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Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde çay topladığı esnada, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferik ile topladığı çayları yola çıkarıyordu. Son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Torpil'i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı. Sağlık ekipleri Torpil'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan eğitim araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Güneysu, Rize, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de çay toplarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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