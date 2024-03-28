Rize'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

Rize\'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.03.2024 20:58  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Derepazarı ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Uzunkaya köyü, Karadeniz Sahil yolunda üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesine katılan O.S. (42), R.A. (68), L.K. (46) ve M.Ç. (47), İyidere'den Rize istikametine doğru yola çıktı. 53 T 0399 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü O.S., Karadeniz Sahil Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahalelerini yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananların hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Derepazarı, Rize, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 22:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement