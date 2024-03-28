Rize\'de cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Uzunkaya köyü, Karadeniz Sahil yolunda üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesine katılan O.S. (42), R.A. (68), L.K. (46) ve M.Ç. (47), İyidere'den Rize istikametine doğru yola çıktı. 53 T 0399 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü O.S., Karadeniz Sahil Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahalelerini yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananların hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE