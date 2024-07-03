Rize\'de eski belediye başkanının vurularak öldürüldüğü kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı

3.Sayfa

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün Tunca beldesi eski belediye başkanının vurularak hayatını kaybettiği kavganın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56), bir manavda olduğu sırada H.K. ve ağabeyi H.K. bir anda işletmeye girerek Aytemiz'e saldırmaya başladı. Olayda H.K. belinden çıkardığı silahı eski başkan Aytemiz'e doğrulttu. Gittikçe büyüyen kavga ardından caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın çıkış anları ise bir manavın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey H.K. ile 1 kişi daha gözaltına alınırken, olayla ilgili 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. - RİZE