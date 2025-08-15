Rize'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Rize'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Rize\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
15.08.2025 18:01
Fındıklı'da meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin istikametinden Rize istikametine giden A.H. idaresindeki 53 ADJ 268 plakalı panelvan araç sürücüsünün sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürcistan uyruklu N.K. idaresindeki KI 310 RT plakalı araca kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Meryem Hekimoğlu (65) yapılan ilk müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan toplam 5 kişi ise Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
SON DAKİKA: Rize'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
