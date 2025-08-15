Rize\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin istikametinden Rize istikametine giden A.H. idaresindeki 53 ADJ 268 plakalı panelvan araç sürücüsünün sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürcistan uyruklu N.K. idaresindeki KI 310 RT plakalı araca kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan Meryem Hekimoğlu (65) yapılan ilk müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan toplam 5 kişi ise Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE