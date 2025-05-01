Rize\'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Rize'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyünde tünel çıkışında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

KATLİAM GİBİ KAZA: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın (21), Habip Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

Hüseyin Karataş, Avni Püşür ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.