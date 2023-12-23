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Rize'de fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi - Son Dakika
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Rize'de fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi

Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına sonucu devrilen ağaç, taksi durağına çarparak taksilere maddi zarar verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yolu açtı ve diğer riskli ağaçları kesti.

Rize\'de fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi
23.12.2023 - 17:21,
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç taksilere zarar verdi.

Ardeşen ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Ardeşen merkezde bulunan ağaç fırtına nedeniyle devrilerek taksi durağına çarptı. Ağacın devrildiği esnada durakta bulunan taksilerde maddi zarar meydana geldi. O esnada kimsenin bölgeden geçmemesi ise facianın önüne geçti. Olayın ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı. Bölgede bulunan başka bir ağaç ise devrilme riskine karşı kesildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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