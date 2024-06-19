Rize'de Jandarma Üsteğmen Tarafından Öldürülen Eş Toprağa Verildi

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Rize'de görev yapan jandarma üsteğmen tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2 aylık eşi toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Rize'nin Kalkandere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında yaşanan olayda Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'nin (40) evde intihar ettiğini iddia ederek, olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Üsteğmen Ekşi, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Aylin Ekşi ise cenaze işlemleri için memleketi Artvin'e gönderildi. Aylin Ekşi için memleketi Artvin'in Borçka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Erenler köyü camiinde öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Ekşi aile kabristanlığına defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Aylin Ekşi'nin eşi tarafından öldürülüp öldürülmediği çıkacak adli tıp raporlarının ardından kesinleşecek.

Öte yandan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanıştığı, 22 Nisan 2024 tarihinde ise gerçekleşen nikah töreni ile evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Aylin Ekşi'nin Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 2. evliliği olduğu öğrenildi. - ARTVİN