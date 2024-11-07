Rize'de Kamyon Dereye Düştü, Kazada Yaralanan Yok - Son Dakika
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Rize'de Kamyon Dereye Düştü, Kazada Yaralanan Yok

Rize\'de Kamyon Dereye Düştü, Kazada Yaralanan Yok

Rize'de bir kamyon, yoldaki deformasyon nedeniyle geri kayarak park halindeki bir otomobili altına alıp dere yatağına düştü. Kazada maddi hasar oluştu ancak yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

07.11.2024 19:09  Güncelleme: 19:15
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Rize'de şantiyelerin yoldaki deformasyonu nedeniyle geri geri kayan kamyon altına aldığı otomobille birlikte dere yatağına düştü. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi Pirpiri Sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat taşıyan C.A. idaresindeki 53 K 1536 plakalı kamyon, yokuş yukarıya çıktığı sırada olduğu yerde patinaj yaparak geriye şantiyedeki doğru kaymaya başladı. Yol kenarında bulunan park halinde bulunan 06 CAV 521 06 plakalı otomobili de altına alan kamyon dereye düştü. Kazada şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, bölgede bulunan AFAD Yağlıtaş Yeşil Vadi Konutları sakinlerinin şikayeti üzerine yolu sıkça Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yıkadığı, mahalle muhtarına ve söz konusu şantiyenin sorumlularına yaklaşık 20 gündür yoldan akan su nedeniyle tedbir alınmasını istediği öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kamyon Dereye Düştü, Kazada Yaralanan Yok - Son Dakika

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