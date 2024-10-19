Rize'de Kar Yağışı Mahsur Kaldırdı

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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, 165 hayvan ve 1 araç Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylacılar dönüşe geçti. Ardeşen ilçesi Sırt Yayla yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşınca yaylacılar dönüşe geçmek için zorlandı. Rize İl Özel İdaresi'nden yardım isteyen 5 yaylacı ekiplerin yol açma çalışması sonrasında mahsur kaldıkları yayladan kurtarılarak merkeze indirildi.

Öte yandan, Sırt Yayla yaylasında kardan dolayı hareket edemeyerek şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen 53 FN 125 plakalı araç da yine Rize İl Özel İdaresi Ardeşen Şantiyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Zizeni Yaylası'nda ise 1 çoban 15'i büyükbaş 150'si küçükbaş olmak üzere toplam 165 hayvan ile mahsur kaldı. Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çoban ve hayvanları da kurtarılarak ilçe merkezine indirildi. - RİZE