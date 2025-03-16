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Rize'de Kayıp Vatandaş Bulundu

Rize'de sahur vakti kaybolan E.K., arama ekipleri tarafından bulundu.

16.03.2025 20:50
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Rize'de kayıp vatandaş ekipler tarafından bulundu

RİZE - Rize'de sahur vakti evinden ayrılarak bir daha dönemeyen vatandaş ekipler tarafından bulundu.

Olay Ardeşen ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sahur vakti Yavuz Köyü'ndeki evden ayrılan ve bir daha geriye dönmeyen 27 yaşındaki E.K.'dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. E.K. ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'debulundu.

Kaynak: İHA

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